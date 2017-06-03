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بالفيديو.. انفجار في مدينة شيراز يوقع 37 جريحا

المصدر: العربية.نت
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ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم السبت، أن انفجاراً وقع في متجر كبير في مدينة #شيراز بجنوب #إيران، مما أسفر عن إصابة 37 شخصاً، مضيفة أن تحقيقاً جارياً لمعرفة سبب الانفجار.

وأفادت التقارير أن الانفجار وقع الساعة 12.45 صباحاً بالتوقيت المحلي (2115 بتوقيت غرينتش)، وفقاً لوكالة رويترز.

من انفجار مدينة شيراز الإيرانية من انفجار مدينة شيراز الإيرانية

وقد سمع صوت الانفجار الذي كان قوياً جداً في كل مناطق شرق شيراز. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن رئيس مركز الإسعاف في إقليم فارس نفيه وجود حالات حرجة بين المصابين.

وقالت الوكالة إن الانفجار كان مدوياً، وإن جدران المتجر الكبير انهارت.

ونقلت وكالة تسنيم عن مدير إدارة الإطفاء قوله إنه تم إخلاء المبنى، فيما يحقق خبراء لمعرفة سبب الحادث.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، لقطات فيديو قالوا إنها للانفجار المذكور في شيراز.

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