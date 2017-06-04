إيران تستلم جثة ضابط توفي أسيرا لدى معارضة سوريا

أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن تشييع الرائد، فريدون أحمدي، الضابط بالحرس الثوري الإيراني، السبت، وقالت إنه توفي بعد 17 شهراً من الأسر لدى فصائل المعارضة السورية، بريف #حلب، شمال سوريا.

وأفادت وكالة "فارس" أن أحمدي لقي مصرعه في سوريا بعد فترة طويلة من وقوعه أسيراً، خلال دخوله بسيارة إسعاف إلى بلدة خان طومان، لتقديم العلاج إلى جرحى الحرس في عمليات تطهير البلدة الواقعة في الريف الجنوبي لمدينة حلب.

وبينما لم تكشف وسائل إعلام إيران عن كيفية مقتل أحمدي، أفادت وسائل إعلام #المعارضة السورية أنها سلمت جثة مقاتل إيراني خلال عملية تبادل الأسبوع الماضي.

وبحسب معلومات متطابقة من مواقع إيرانية وسورية معارضة، فقد كان أحمدي أسيراً لدى #فيلق_الشام أحد فصائل المعارضة السورية، منذ معركة خان طومان في مايو 2016، ومن المرجح بأنه أصيب خلال المعركة ومات في الأسر وبأن المعارضة كانت تحتفظ بجثته.

وكانت مواقع المعارضة السورية أفادت أن "فيلق الشام" وحركة "أحرار الشام" التابعتين للمعارضة السورية المسلحة، نفذتا صفقة تبادل أسرى، الثلاثاء الماضي، أدت إلى تسليم 4 مقاتلين من حزب الله اللبناني، وجاسوسة إيرانية، أسرتها الحركة في وقتٍ سابقٍ وجثة مقاتل إيراني، مقابل الإفراج عن القيادي في "فيلق الشام"، محمد عبد الكريم الدغيم، ومعتقلين آخرين من مدينة مارع.

ويبدو أن المقصود من المقاتل الإيراني هو الرائد فريدون أحمدي، الذي أصيب خلال معارك خان طومان، في ريف حلب، ووقع في الأسر لدى فصائل المعارضة السورية ولم يفصح الطرفان عن تفاصيل أو تاريخ وفاته.

يذكر أن معركة خان طومان في 5 مايو 2016 شهدت إحدى أكبر هزائم #الحرس_الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له، حيث خسروا ما يقارب 83 ضابطاً وجنديا خلال تلك المعركة.