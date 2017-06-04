إيران.. وفاة 3 أشخاص بانتشار "حمى القرم"

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن وفاة 3 أشخاص من مجموع 31 شخصاً أصيبوا بمرض "حمى القرم"، أو "الكونغو النزفية" كما يطلق عليها والتي بدأت بالانتشار خلال الأيام الماضية في مختلف المحافظات في #إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن رئيس مركز إدارة انتشار #الأمراض_المعدية بوزارة الصحة الإيرانية محمد مهدي غويا، قوله إن 3 أشخاص من المصابين بمرض #حمى_القرم في محافظات كرمنشاه وبندر عباس وأصفهان توفوا بسبب النزيف الناتج عن هذا الفيروس المشترك بين الإنسان والحيوان.

وتحدث عن خطورة هذا المرض قائلاً إنه حتى لو أصيب شخص ما بنسبة 30% وتم علاجه فإن إمكان الوفاة تبقى قائمة رغم المعالجة وأنه #مرض_معد وقابل للانتقال عن طريق #الحشرات.

هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية عن انتشار المرض في مناطق أخرى كمحافظة ساري شمالاً ومحافظة كهغلوية وبوير أحمد، في وسط البلاد، وسط تحذيرات للمواطنين بشراء #لحوم_ملوثة من القصابين.

وبحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية، يتسبب فيروس حمى القرم - الكونغو النزفية (CCHF) في وقوع فاشيات #الحمى_النزفية_الفيروسية الوخيمة ويصل #معدل_الوفيات الناجمة عن فاشيات حمى القرم-الكونغو النزفية إلى 40%.

وينتقل الفيروس أساساً إلى الإنسان من حشرات القراد وحيوانات الماشية، بينما ينتقل من إنسان إلى آخر نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى.

ويتوطن فيروس حمى القرم - الكونغو النزفية بلدان إفريقيا والبلقان والشرق الأوسط وآسيا الواقعة جنوب خط العرض 50 درجة شمالاً، ولا يوجد لقاح ضد #الفيروس لا للإنسان ولا الحيوان.