بالفيديو.. لحظة التفجير وجثة الانتحاري عند ضريح الخميني

ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، أن مجموعة من 4 مسلحين هاجموا صباح الأربعاء مقبرة آية الله #الخميني، مؤسِّس الثورة الإيرانية.

وتم تداول فيديو يظهر لحظة وقوع التفجير الانتحاري.

وقالت الوكالة إن 3 من المهاجمين أطلقوا 10 رصاصات على زائري الضريح، فيما فجر الرابع نفسه أمام مركز للشرطة عند الضريح.

وأفادت سلطات إنفاذ القانون وحراس الضريح أنهم نجحوا في نزع فتيل سترة ناسفة أخرى في الموقع.

ولقي أحد المسلحين مصرعه إثر تبادل إطلاق الرصاص مع الأمن الإيراني، وانتحر الثاني مبتلعاً أحد أقراص السيانيد السام، أما المسلح الثالث فكان #امرأة جرى اعتقالها.

ووقع الهجوم على ضريح الخميني بعد نصف ساعة من آخر مسلح استهدف مجلس الشورى الإيراني ( #البرلمان ) في العاصمة طهران.

يذكر أن 12 قتيلاً سقطوا في الهجومين الأربعاء، كما أعلنت إدارة الإسعاف الإيرانية. وقال المصدر نفسه ان 39 شخصا جرحوا في الهجومين على الشورى والضريح. وقال التلفزيون الحكومي إن قوات الأمن استعادت السيطرة على الضريح ومجلس الشورى اللذين تعرضا للهجمات التي نفذها 8 أشخاص على ما يبدو.