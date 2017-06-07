عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية إيران

بالفيديو.. لحظة التفجير وجثة الانتحاري عند ضريح الخميني

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، أن مجموعة من 4 مسلحين هاجموا صباح الأربعاء مقبرة آية الله #الخميني، مؤسِّس الثورة الإيرانية.

وتم تداول فيديو يظهر لحظة وقوع التفجير الانتحاري.

وقالت الوكالة إن 3 من المهاجمين أطلقوا 10 رصاصات على زائري الضريح، فيما فجر الرابع نفسه أمام مركز للشرطة عند الضريح.

بقايا جثة الانتحاري عند ضريح الخميني بقايا جثة الانتحاري عند ضريح الخميني

وأفادت سلطات إنفاذ القانون وحراس الضريح أنهم نجحوا في نزع فتيل سترة ناسفة أخرى في الموقع.

مشهد من مكان التفجير الانتحاري عند قبر الخميني مشهد من مكان التفجير الانتحاري عند قبر الخميني
من موقع الهجوم أمام ضريح الخميني من موقع الهجوم أمام ضريح الخميني

ولقي أحد المسلحين مصرعه إثر تبادل إطلاق الرصاص مع الأمن الإيراني، وانتحر الثاني مبتلعاً أحد أقراص السيانيد السام، أما المسلح الثالث فكان #امرأة جرى اعتقالها.

ووقع الهجوم على ضريح الخميني بعد نصف ساعة من آخر مسلح استهدف مجلس الشورى الإيراني ( #البرلمان ) في العاصمة طهران.

يذكر أن 12 قتيلاً سقطوا في الهجومين الأربعاء، كما أعلنت إدارة الإسعاف الإيرانية. وقال المصدر نفسه ان 39 شخصا جرحوا في الهجومين على الشورى والضريح. وقال التلفزيون الحكومي إن قوات الأمن استعادت السيطرة على الضريح ومجلس الشورى اللذين تعرضا للهجمات التي نفذها 8 أشخاص على ما يبدو.

كلمات دالّة

#الخميني, #البرلمان, #امرأة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر