أول مشاهد لإطلاق النار في مجلس الشورى الإيراني

بثت قناة "الحدث"، الأربعاء، أول مشاهد للهجوم على مقر #مجلس_الشورى_الإيراني (البرلمان) في العاصمة طهران.

واقتحم عدة مسلحين مقر البرلمان بالرشاشات والمسدسات، وأطلقوا النار على حارس وأردوه قتيلا.

وأفادت وكالات أنباء إيرانية باعتقال اثنين من المهاجمين على البرلمان.

وقال جعفر الهاشمي المختص في الشؤون الإيرانية لقناة "الحدث"، إن الهجوم على أهداف محصنة أمنيا يؤكد أن الهجوم ليس فرديا.

ورجح الهاشمي أن يكون الهجوم من جانب المعارضة المسلحة الإيرانية، مشيرا أيضا إلى إمكانية قيام #النظام_الإيراني بفبركة هذا الهجوم، وكذلك الآخر الذي استهدف ضريح آية الله الخميني حتى يظهر النظام باعتباره ضحية للإرهاب.