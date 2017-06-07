عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية إيران

أول مشاهد لإطلاق النار في مجلس الشورى الإيراني

المصدر: دبي - قناة العربية
رابط مختصر

بثت قناة "الحدث"، الأربعاء، أول مشاهد للهجوم على مقر #مجلس_الشورى_الإيراني (البرلمان) في العاصمة طهران.

واقتحم عدة مسلحين مقر البرلمان بالرشاشات والمسدسات، وأطلقوا النار على حارس وأردوه قتيلا.

وأفادت وكالات أنباء إيرانية باعتقال اثنين من المهاجمين على البرلمان.

وقال جعفر الهاشمي المختص في الشؤون الإيرانية لقناة "الحدث"، إن الهجوم على أهداف محصنة أمنيا يؤكد أن الهجوم ليس فرديا.

ورجح الهاشمي أن يكون الهجوم من جانب المعارضة المسلحة الإيرانية، مشيرا أيضا إلى إمكانية قيام #النظام_الإيراني بفبركة هذا الهجوم، وكذلك الآخر الذي استهدف ضريح آية الله الخميني حتى يظهر النظام باعتباره ضحية للإرهاب.

كلمات دالّة

#مجلس الشورى الإيراني, #النظام الإيراني

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر