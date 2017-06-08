طهران: منفذو الهجومين إيرانيون تجندوا في الداخل

صرح مسؤول إيراني كبير أن منفذي الهجومين اللذين استهدفا مجمع #مجلس_الشورى_الإيراني وضريح آية الله الخميني، هم إيرانيو الجنسية.

وقال رضا سيف الله، نائب الأمين العام للمجلس القومي الأعلى للأمن، إن المهاجمين الستة "إيرانيون" تجندوا "في مكان ما في إيران".

وقُتل 12 شخصاً، وجُرح 39 آخرون في اعتداءات استهدفت مجمع مجلس الشورى الإيراني في طهران ومرقد الخميني الواقع على بعد عشرين كيلومترا في جنوب #طهران.

من جهته، صرح محمد حسين نجاة، مساعد استخبارات الحرس الثوري، أن مهاجمي مجلس الشورى "تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عاما".