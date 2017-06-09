إيران: اعتقال 41 شخصاً للاشتباه في صلتهم بهجومي طهران

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن السلطات ألقت القبض على 41 شخصا للاشتباه في صلتهم بهجومي هذا الأسبوع في #طهران.

ونقل التلفزيون الإيراني عن وزارة الداخلية قولها "بمساعدة قوات الأمن وعائلات المشتبه بهم ألقي القبض على 41 شخصا على صلة بالهجومين في أقاليم مختلفة، تم العثور أيضا على كثير من الوثائق والأسلحة".

وفي وقت سابق من اليوم، نقل التلفزيون الإيراني عن وزارة الاستخبارات قولها "اعتقل شخصان مشتبه بهما على صلة بالهجومين الإرهابيين في طهران يوم الأربعاء في #كرمان شاه (بغرب إيران)، تم تفكيك بعض الخلايا الإرهابية أيضا".

من جهته، تحدث موقع "ميزان أونلاين" الإلكتروني المقرب من السلطة القضائية عن اعتقال 7 موقوفين على صلة بالهجومين خلال عملية نفذت مساء الخميس في محافظة فارس (جنوب).

يذكر أن هجومي طهران، على مرقد الخميني ومجلس الشورى، أسفرا عن مقتل 17 شخصا في طهران هذا الأسبوع.