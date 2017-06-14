إيران تسعى لتهديد الملاحة في مضيق باب المندب

حذر مركز أميركان ثينكر، المتخصص بقضايا الأمن القومي، من تعاظم النفوذ الإيراني في البحر الأحمر وذلك عبر دعم الميليشيات الموالية لها في #اليمن.

وذكر المركز أن #إيران تسعى من خلال ميليشيات #الحوثي لتهديد حركة الملاحة في مضيق باب المندب، مشيراً إلى هجمات شنها الحرس الثوري وميليشيا الحوثي ضد السفن التجارية، والتدريبات التي تقدمها طهران للميليشيات على كيفية تطوير قوارب متفجرة يتم التحكم ‏بها عن بعد، وكيفية وضع ألغام بحرية في الممر الحيوي، كما تسعى لزج المزيد من عناصر الحرس الثوري الإيراني في الصراع الدائر باليمن ضد قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بغرض السيطرة الكاملة البلاد وتهديد أمن دول الجوار.

واعتبر المركز أن إيران ووكلاءها الحوثيين يتجاهلون نداءات الاستغاثة التي تطلقها #الأمم_المتحدة بغرض تعقيد المشهد اليمني وإطالة عمر الأزمة.

وختم المركز تقريره بالإشارة إلى المسعى الإيراني لزعزعة استقرار دول الخليج ومحاولة تغيير أنظمة الحكم، وذلك عبر دعم الجماعات الإرهابية.