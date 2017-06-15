تجدد استفزازات إيران للسفن الأميركية بالخليج العربي

أفادت وسائل أميركية بتجدد الاحتكاكات الخطيرة بين #سفن #إيران و #أميركا في مياه #الخليج_العربي ، كاد الأمر يتطور إلى #إطلاق_نار من قبل طائرة #هليكوبتر #أميركية على #سفينة_إيرانية .

وكشف شبكة "سي أن أن" أن "احتكاكا غير آمن" وقع بين ثلاث سفن أميركية وطائرة هيلكوبتر تابعة لقوات البحرية الأميركية، وبين سفينة تابعة للبحرية الإيرانية، عندما كانت تعبر المياه الدولية في مضيق هرمز، بمنطقة الخليج العربي، الثلاثاء الماضي.

ونقلت الشبكة عن متحدث عسكري أميركي قوله إن السفن الأميركية التي كانت مرافقة بطائرة هليكوبتر، كانت تعبر المضيق عندما اقتربت منها سفينة البحرية الإيرانية على مسافة 800 ياردة، وقامت هذه الأخيرة بإلقاء ضوء كاشف على إحدى البواخر واستخدمت أشعة الليزر مباشرة على الهليكوبتر الأميركية.

ووصف المتحدث استخدام الليزر بأنه جعل المصادفة "غير آمنة وغير محترفة".

كما نقلت "سي أن أن" عن متحدث رسمي بوزارة الدفاع الأميركية قوله إن الهليكوبتر الأميركية وبمجرد استشعارها أشعة الليزر، شغلت أجهزة إطلاق النار كجزء من إجراءاتها الدفاعية، قبل أن تنتهي المصادفة بسلام".

يذكر أنه خلال الأشهر الماضية ازدادت الاحتكاك بين سفن وزوارق تابعة للجيش والحرس الثوري الإيراني بالسفن والطائرات الأميركية في الخليج العربي، مما ينذر بخطر حدوث اشتباكات ومواجهات بين الطرفين.

وكانت البحرية الأميركية أعلنت في أواخر مارس الماضي، أن زوارق تابعة للحرس الثوري الايراني احتكت بمدمرة "يو أس أس ماهن" في الخليج العربي، ما دفع الأخيرة بإطلاق طلقات تحذيرية باتجاه أحد الزوارق الذي اقترب منها.

كما كشف مسؤولان أميركيان أن إيران أجرت اختبارا فاشلا بإطلاق صاروخ كروز من طراز "يونو- كلاس" من غواصة في مضيق هرمز، بالخليج العربي، في 2 مايو/ أيار الماضي.

وأكد المسؤولان أن إيران وكوريا الشمالية هما الدولتان الوحيدتان في العالم، اللتان تقومان باستخدام هذا النوع من الغواصات.