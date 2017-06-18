إيران تعاقب 3 لاعبات من منتخب "الطائرة" لأسباب مجهولة

قرر #الاتحاد_الإيراني_لكرة_الطائرة معاقبة 3 لاعبات في المنتخب بعد رجوعهن من منافسات تايلاند، بسبب ما سمّاه "خلق أجواء غیر مناسبة" في المعسكر.

وأشعل الخبر تكهنات حول سبب قرار الاتحاد الإيراني، خصوصاً أنه لم يتطرق في بيانه إلى تفاصيل ما قامت به اللاعبات الثلاث في تايلاند من مخالفات، حيث طالب موقع "ورزش سه"، يوم السبت، في مقال بكشف الأسباب الحقيقية لهذا القرار المفاجئ.

وبناء على ما جاء في وكالة "إيرنا" الخبرية، فإن الاتحاد الإيراني عاقب اللاعبة "شقايق شفيع" بحرمانها من ممارسة كرة الطائرة لمدة 3 سنوات، بدءا من شهر يونيو الجاري.

وقال اتحاد كرة الطائرة الإيراني إنه قرر كذلك حرمان اللاعبتين "نكين شيرتري" (عامين) و"منال رمضاني" (عاما واحدا) من ممارسة اللعبة لأسباب لا تزال مجهولة.

وتفرض الاتحادات الإيرانية في المنافسة الخارجية، لاسيما للنساء شروطاً تعتبرها اللاعبات الإيرانيات قاسية.

واعتبر كثير من المتابعين، لاسيما في #مواقع_التواصل الاجتماعي، أن يكون فرض الحجاب الإجباري أو خروج اللاعبات من الفندق وراء هذه العقوبات القاسية.