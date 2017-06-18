الشرطة الإيرانية تهاجم باحثين عن عمل وتصيب 13 منهم

هاجمت الشرطة الإيرانية، أمس السبت، العشرات من الباحثين عن فرص عمل في منجم للذهب بمحافظة آذربيجان غربي، وأصابت 13 منهم بعد اشتباك استمرت أكثر من ساعة.

وبناء على ما جاء في وكالة ايلنا العمالية، فإن الشرطة هاجمت تجمعا من الناس الباحثين عن العمل قرب منجم للذهب في قرية "آق دره" بمدينة #تكاب_الكردية، وخلف هجومها 13 جريحا، دون أن تعطي الوكالة الإيرانية تفاصيل أكثر.

من جانب، آخر كتب موقع "كوردانيه" الذي ينشط في المحافظة أن الشرطة هاجمت الشباب العاطلين عن العمل واعتقلت عددا كبيرا منهم. وأضاف الموقع أن قوات من الأمن الإيراني، رافقت الشرطة في اقتحامها الذي خلف عددا من الجرحى.

وأكد الموقع أن قوات الأمن والشرطة الإيرانيين بدأوا بضرب الناس العزل فور وصولهم للمكان دون إنذار مسبق. ونشر نشطاء على موقع يوتيوب مقطع فيديو يظهر فيه عدد من النساء في حالة إغماء بسبب هجوم الشرطة.

وكتب موقع "موكريان" نقلا عن شاهد عيان أن الشرطة قامت بضرب كل من يحتج أو يصر على البقاء من أجل توظيفه في المنجم.

وتعاني #إيران من بطالة مستشرية لاسيما بين الشباب دون سن الثلاثين ومنهم خريجو الجامعات رغم وعود #روحاني بالقضاء على البطالة.

وتشير الإحصاءات غير الحكومية إلى أن البطالة في بعض المحافظات الإيرانية لاسيما في المناطق الحدودية وصلت إلى أكثر من خمسين بالمئة.