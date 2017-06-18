جون ماكين: حان وقت تغيير النظام في إيران

أعلن السيناتور الجمهوري البارز، ورئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، جون ماكين، أنه "حان وقت تغيير النظام في #إيران من أجل تحقيق تطلعات الشعب الإيراني"، مندداً بتدخلات نظام طهران ودعمه للإرهاب في المنطقة.

وقال ماكين، عقب جلسة للكونغرس حول إيران، حضرها رضا بهلوي ابن الشاه الإيراني السابق، مساء السبت، إن "قضية تغيير النظام أمر بالغ الأهمية"، وإن "الوقت قد حان لتحقيق ديمقراطية فعالة، وبناء مجتمع حر ومنفتح في إيران"، وفق موقع "تقاطع" الإيراني المعارض".

كما اعتبر أن "إقامة إيران ممراً يمتد من طهران إلى لبنان أمر خطير"، منتقداً إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك #أوباما، في تعاملها مع النظام الإيراني بالقول: "لقد فشلت إدارة أوباما في الدفاع عن الديمقراطية والحرية".

ولفت السيناتور الجمهوري إلى أن "الإدارة الأميركية الجديدة ستعمل مع الجميع في هذا الصدد"، في إشارة إلى إنتهاج الإدارة الأميركية الجديدة أسلوباً جديداً مع إيران.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من إعلان وزير الخارجية الأميركي، ريكس #تيلرسون، حول أن "سياسة #أميركا تجاه إيران تركز على دعم القوى الداخلية من أجل إيجاد تغيير سلمي للسلطة في هذا البلد".

وأكد تيلرسون في كلمة أمام الكونغرس، الأربعاء الماضي بالقول، إن "سياستنا تجاه إيران هي الحد من هيمنة هذا البلد في منطقة الشرق الأوسط".

ورحب وزير الخارجية الأميركي بمشروع العقوبات "غير النووية" الذي فرضه #الكونغرس لتشديد العقوبات على طهران بسبب استمرار دعمها للإرهاب وبرنامجها الصاروخي المثير للجدل وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وتعكس هذه التصريحات سياسة إدارة الرئيس دونالد #ترمب الجديدة حيال إيران والتي تختلف تماماً عن سياسات سلفه باراك أوباما التي أدت إلى هيمنة وتوسع ونفوذ طهران في المنطقة، وانتشار #الإرهاب والحروب الطائفية وزعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.