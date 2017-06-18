لماذا رفضت إيران تنفيذ اليونسكو 2030؟

قررت #إيران بعد أسابيع من الخلافات بين المرشد الأعلى، علي #خامنئي، ورئيس الحكومة، حسن #روحاني، وقف تنفيذ وثيقة #اليونسكو 2030 التعليمية، والتي تهدف إلى ضمان توفير فرص تعليم متساوية للجميع.

وأفاد موقع "عصر إيران"، المقرب من الحكومة، بأن أعضاء المجلس الأعلى للثورة الثقافية في طهران أقروا بالإجماع خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي، وبحضور روحاني، وقف تنفيذ وثيقة اليونيسكو 2030.

وكان المتشددون في إيران قد أثاروا موجة احتجاجات ضد الحكومة بسبب هذه الوثيقة الأممية تحت ذريعة أنها "تشكل تهديداً لقيم الثورة الخمينية"، لأنها تنص على منع ميليشيات الباسيج من تجنيد الطلبة والمساواة في التعليم بين الجنسين، كما تلزم الحكومة بتعليم لغات القوميات وإدراج قضايا حقوق الإنسان والحريات في المناهج التعليمية.

من جهتهم، طالب 151 نائبا من التيار المتشدد في البرلمان، في وقت سابق، الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بوقف تنفيذ وثيقة اليونسكو 2030 والتي أثارت ضجة في الشارع بعد انتقادها من جانب المرشد الأعلى.

وذكرت وكالة مهر أن 151 برلمانياً بعثوا برسالة توجهوا بها إلى روحاني طالبوه فيها بوقف تنفيذ وثيقة اليونسكو 2030.

وجاء في رسالة النواب أن الوثيقة غير معتبرة ما دام البرلمان لم يصادق عليها، كما أن المرشد الأعلى دعا إلى إلغائها.

ورضخ الرئيس الإيراني للضغوط بعدما خالف في أيار/مايو الماضي، قرار المرشد الأعلى بإيقاف الوثيقة.

وقال روحاني، في كلمة له أمام أنصاره قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أوصلته إلى ولاية ثانية، إن "وثيقة اليونسكو التعليمية 2030 يجب أن يتم العمل بها وفقاً لقوانين إيران وثقافتها".

من جانبها، انتقدت منظمات حقوقية إيرانية قرار السلطات إيقاف تنفيذ وثيقة اليونسكو 2030، ما يدل على أن طهران مازالت تضرب عرض الحائط بكل الالتزامات والتعهدات الدولية كدولة عضو بالأمم المتحدة.