نائب وزير خارجية إيران في قطر حاملاً رسالة من روحاني

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والإفريقية، حسين جابري أنصاري، قام بزيارة قصيرة إلى #قطر، حيث التقى المسؤولين القطريين وتبادل معهم وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وأهم القضايا الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن قاسمي أشار إلى أن جابري أنصاري أبلغ أيضاً في هذه الزيارة، رسائل مودة من المسؤولين الإيرانيين إلى المسؤولين القطريين.

وشدد قاسمي على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى وعلى الدوام إلى الوحدة والتضامن بين العالم الإسلامي، وتساعد على إرساء أسس السلام والأمن في المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن هذه الزيارة تأتي في هذا الإطار واستمراراً للمشاورات السابقة مع المسؤولين القطريين.

من جهته، أفاد موقع "عصر إيران" المقرب من الحكومة أن أنصاري حمل رسالة شفوية من #روحاني إلى #الشيخ_تميم_بن_حمد #أمير_قطر.

ونقل الموقع عن وكالة الأنباء القطرية أن رسالة روحاني للشيخ تميم نقلها حسين جابري أنصاري، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية، خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساء السبت.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل بشأن الرسالة.

ويعد جابري أنصاري أول مسؤول إيراني يزور الدوحة منذ #قطع_العلاقات_مع_قطر من قبل بعض الدول العربية منذ حوالي أسبوعين.

ودخلت #إيران على خط الأزمة الخليجية العربية مع قطر، متلاعبة بورقة الإغاثة الإنسانية ومسارعة إلى فتح جسر جوي مع #الدوحة، وأرسلت عدداً من الطائرات بناء على طلب قطر إلى العاصمة القطرية، حملت المنتجات الغذائية وغيرها من المواد.