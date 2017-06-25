ارتفاع عدد مدمني المخدرات بإيران لمليونين و800 ألف

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الأحد أن عدد مدمني المخدرات في #إيران زاد أكثر من الضعف في السنوات الست الأخيرة وبلغ 2,8 مليون.

وقال المتحدث باسم مركز مكافحة المخدرات برويز افشار لوكالة الأنباء الإيرانية الطلابية "هناك 2,8 مليون شخص يستهلكون #المخدرات بانتظام" من أصل 80 مليون نسمة.

ومستندا إلى خبراء في #وزارة_الصحة والمنظمة الخيرية والمركز الذي يمثله أكد افشار أن عدد المدمنين كان 1,3 مليون قبل ست سنوات.

وأوضح "66,8% من المدمنين يستهلكون #الأفيون و11,9% الماريغوانا و8,1% الميثامفيتامين".

وإيران أحد الممرات الرئيسية لنقل المخدرات الآتية من #أفغانستان إلى #أوروبا والشرق الأوسط.

وزاد إنتاج الأفيون في أفغانستان بشكل كبير منذ التدخل العسكري الأميركي في 2001 لإطاحة نظام #طالبان.

وفي تقريرها الذي نشر في حزيران/يونيو 2017 قالت الأمم المتحدة إن إنتاج الأفيون في أفغانستان كان ب4800 طن على 201000 هكتار من الأراضي المزروعة بشكل غير شرعي في 2016 مقابل اقل من 200 طن في 2001.

وبحسب الإعلام الايراني الزيادة الكبيرة في عدد المدمنين قد تفسر بزيادة انتاج الافيون في أفغانستان وارتفاع عمليات التهريب وأسعار المخدرات المنخفضة في الأسواق الإيرانية.

وأضاف "خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الإيرانية التي بدأت في 20 آذار/مارس ضبطت قوات الأمن 200 طن من المخدرات".