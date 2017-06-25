مدير CIA : إيران أكبر داعم للإرهاب في العالم

قال #مايك_بومبيو، مدير #وكالة_الاستخبارات_المركزية الأميركية "سي آي أيه"، إن # إيران هي أكبر دولة داعمة للإرهاب في العالم، وإن نفوذها توسع كثيرا خلال السنوات الأخيرة.

وحذر بومبيو، خلال لقاء مع قناة "أم أس أن بي سي" الأميركية، السبت، من النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط قائلاً: "اليوم نرى توسع نفوذ هذا البلد (إيران) بشكل كبير، خلال الست أو السبع سنوات الأخيرة".

وأضاف المسؤول الأميركي: "لو ألقينا نظرة إلى نفوذهم (إيران) في #الحكومة_العراقية وتعاونهم مع الحوثيين في #اليمن، والقوة المتنامية لحزب الله في #لبنان والميليشيات الشيعة (الحشد الشعبي) الذين يخوضون حرباً قرب الحدود السورية والميليشيات الشيعية في #سوريا، سنرى أن إيران متواجدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وكان بومبيو (52 عاماً)، قد أكد في يناير الماضي قبل توليه وكالة الاستخبارات المركزية رسمياً، في إشارة إلى تدخلات #طهران في المنطقة: "إن إيران أصبحت تلعب دوراً أكثر تخريباً وتدميراً في الشرق الأوسط".

كما يعد بومبيو من المعارضين للاتفاق النووي مع طهران. وصرح بأن الإيرانيين (السلطات) يمارسون الغش بحرفية، وينبغي رصدهم بعناية، في إشارة إلى #الاتفاق_النووي المنعقد بين طهران والدول الست الكبرى.