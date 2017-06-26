بعد إثارته للجدل.. خامنئي يتراجع عن "حرية إطلاق النار"

بعد أن أطلق المرشد الإيراني علي #خامنئي قبل أيام مصطلحا عسكريا، وهو "حرية إطلاق النار" ضد #معارضيه، الذي سبب هجوما ضد الرئيس حسن #روحاني والنائب المعتدل علي #مطهري، تراجع خامنئي اليوم الاثنين وقال إن المصطلح لا يعني #الفوضى، حسب تعبيره.

وبناء على ما جاء في الوكالات الرسمية الإيرانية، فإن المرشد خامنئي قال في خطبة عيد #الفطر اليوم الاثنين بطهران: "إن مصطلح #حرية_إطلاق_النار لا يعني الفوضى وإطلاق #الشتائم ضد الآخرين، بل يعني "العمل الثقافي".

وكان خامنئي قد طالب قبل أسبوعين تقريبا، من أسماهم #ضباط_الحرب_الناعمة أن يقوموا باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة من تلقاء أنفسهم، في حال تعطلت الأجهزة الحكومية عن مهامها السياسية والثقافية، حسب قوله.

وبعد أيام قليلة من تلك التصريحات التي أثارت جدلا واسعا بين الأجنحة الإيرانية والمعارضة، هاجم مقربون للمرشد خامنئي، الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال مظاهرات "يوم القدس"، الجمعة الماضية، حيث شبهوا روحاني بحسن بني صدر، أول رئيس إيراني فر من إيران بعد خلاف مع الخميني أثناء الحرب العراقية الإيرانية عام 1982.

ویقول إيرانيون إن مصطلح "حرية إطلاق النار" لم يستخدم في الشارع الإيراني إلا في حالات الحرب والمعارك، حيث يفقد الجنود قائدهم ويكون اتخاذ القرارات في تلك الحالة شخصية للدفاع عن أرواحهم.

ويعتقد محللون إيرانييون معارضون أن اغتيال الناشط والكاتب داريوش فروهر وزوجته براونة اللذين قتلا عام 1989، والكتاب مجيد شريف ومحمد مختاري ومحمد جعفر بوينده، وهي جرائم وصفت في إيران بـ"الاغتيالات المتسلسلة"، كانت بفتوى من متشددين مقربين للمرشد، حيث تم الإفراج عن جميع مرتكبي تلك الجرائم بعد قضاء فترات سجن قصيرة.