خامنئي يهاجم سيناتوراً أميركياً ويتهمه بـ"زرع الفتنة"

نشرت وسائل إعلام إيرانية مقتطفات من كلمة المرشد الأعلى الإيراني، علي #خامنئي، خلال خطبته بمناسبة عيد الفطر، والتي هاجم خلالها عضواً بـ #مجلس_الشيوخ_الأميركي انتقد خلالها ما وصفه بـ"الاستبداد الفارسي – الشيعي" الذي يمارسه النظام الإيراني ضد الأقليات القومية والدينية.

واتهم خامنئي، في كلمته التي نشرتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، السيناتور الأميركي بـ"زرع الفتنة بين الطوائف الإسلامية"، وفق تعبيره.

وكان السيناتور الجمهوري، توم كاتن، قد قال في بيان الأحد الماضي، إن "هناك أقليات كالعرب والتركمان والبلوش لا يرغبون في العيش في ظل الاستبداد الفارسي – الشيعي الذي يمثله النظام الإيراني، لذا يجب أن تتجه سياسة أميركا نحو تغيير النظام في #إيران".

وأعرب السيناتور عن مخاوفه من السلام مع النظام الإيراني، مشيراً: "لا أرى كيف يمكن لأي شخص أن يقول إن #أميركا يمكن أن تكون آمنة طالما هناك سلطة استبداد ثيوقراطية".

ودعا كاتن، بحسب صحيفة "بوليتيكو"، حكومة الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، إلى اعتماد سياسة خارجية تجاه طهران تدفع باتجاه تغيير النظام الإيراني.

وأكد كاتن، وهو عضو في لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، أنه يطلع البيت الأبيض على السياسة الخارجية بشكل منتظم، مشدداً على أن "سياسة الولايات المتحدة يجب أن تهدف إلى تغيير النظام في إيران".

وتشكو الأقليات في إيران دوماً من "اضطهاد مزدوج"، قومي وديني، ومواجهة مطالبهم بالعنف والقمع المفرط والإعدامات بحق نشطائهم، وسط تزايد الاضطرابات في المناطق القومية وتحذيرات من قبل بعض الأطراف داخل وخارج النظام الإيراني من تقسيم البلاد في حال الاستمرار بتهميش واضطهاد الأقليات والقوميات.