مسؤول إيراني مقرب من خامنئي يؤكد مقتل البغدادي

أكد مسؤول مقرب من الزعيم الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الخميس، أن أبوبكر البغدادي زعيم داعش لاقى حتفه، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وقال علي شيرازي، مندوب الزعيم الأعلى في فيلق القدس، لوكالة "رويترز" من دون الخوض في تفاصيل "الإرهابي البغدادي حتما مات".

ونشر موقع التلفزيون الإيراني الرسمي "IRIB" الخميس صورة "أرشيفية" لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي مقتولاً. وعنون تقريره مرفقاً بالصورة "وفاة البغدادي، وبداية نهاية حلم".

وكان المتحدث باسم #التحالف_الدولي ضد #داعش، قال إنه ليس لديه أي دليل ملموس على أن زعيم داعش #أبو_بكر_البغدادي حي أو ميت.

وأضاف الكولونيل، ريان ديلون، أنه إذا كان البغدادي حياً، فإن التحالف غير قادر على التأثير في الأحداث بساحة المعارك.

وقال في بيان صحافي في وزارة الدفاع "البنتاغون": "ما نعلمه بالتأكيد أنه إذا كان (البغدادي) على قيد الحياة فنحن نتوقع ألا يكون قادراً على التأثير، فيما يدور حالياً في #الرقة أو #الموصل أو في تنظيم داعش بوجه عام مع استمرارهم في خسارة خلافتهم الفعلية".

وأضاف "ومع ذلك فليس لدينا أي دليل ملموس على ما إذا كان حياً أو ميتاً".

فيما كانت وكالة "إنترفاكس" الروسية أكدت، نقلاً عن مشرع روسي، أن احتمال مقتل زعيم #داعش أبوبكر البغدادي يكاد يكون 100%.

ونسبت الوكالة إلى أوزيروف قوله "أعتقد أن هذه المعلومات تقترب من نسبة 100 في المئة"، وأضاف "كون داعش لم يعرض بعد صوراً له في أي مكان يعزز ثقتنا في أن البغدادي قتل".