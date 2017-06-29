واشنطن: إيران أشعلت حربا طائفية لإضعاف العرب

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، هربرت ماكماستر، إن #إيران أشعلت حرباً طائفية في المنطقة بهدف إضعاف العالم العربي".

وأكد ماكماستر في مؤتمر أمني عقد بالعاصمة #واشنطن، الأربعاء، أن "إيران حشدت الميليشيات في #سوريا دفاعاً عن #نظام_بشار_الأسد وأن الوضع في سوريا يزداد تعقيداً، بسبب الدور المدمر لطهران".

وشدد مستشار الأمن القومي الأميركي على أن طهران تتحمل المسؤولية الكبرى للمشاكل في سوريا وأنها جندت 80% من الميليشيات الداعمة للأسد".

ودعا ماكماستمر إلى اتخاذ خطوات أفضل للحد من تصرفات #طهران مؤكدا أن #النظام_الإيراني يقوم بتنمية الميليشيات والمجموعات المسلحة غير الشرعية وتحركها ضد حكومات بلدانها كما في حالة #حزب_الله في #لبنان.

وشدد على أن السبب الأساسي للتواجد الأميركي في سوريا يأتي لمحاربة تنظيم #داعش الذي تمكن من بسط سيطرته على أراضٍ ومجموعات سكانية.