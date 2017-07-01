تركي الفيصل: إيران أكبر راعٍ للإرهاب في العالم

قال الأمير #تركي_الفيصل، رئيس مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية، في كلمته، اليوم السبت، بمؤتمر المعارضة الإيرانية المنعقد في باريس إن "الحكومة الإيرانية أكبر راعٍ للإرهاب" في العالم.
وأكد الفيصل أن "الخميني سعى إلى تصدير الثورات والانقلابات إلى المنطقة".
وشدد الفيصل على أن انتخابات إيران غير ديمقراطية وغير شرعية، لأن #خامنئي ككل المستبدين هو من يعين المرشحين، مؤكداً أن "سلوك #النظام_الإيراني لا يؤهله لأن يكون نظاما ديمقراطيا".
وقال الأمير الفيصل إنه "يجب تقديم مسؤولي النظام الإيراني للجنائية الدولية".
كم دعت شخصيات مشاركة بمؤتمر #المعارضة_الإيرانية المنعقد في #باريس، إلى دعم نضال الشعب الإيراني من أجل التغيير وإسقاط #نظام_طهران.
يشار إلى أنه شارك بالمؤتمر وفود برلمانية من كل من #بريطانيا وإيطاليا ووفد كبير من #ألبانيا برئاسة رئيس الوزراء السابق، ووفد من قادة #المعارضة_السورية، وشخصيات من #الجزائر برئاسة سيد أحمد غزالي، ووفد من #البرلمان_المصري، ووفود برلمانية من فلسطين والأردن وتونس ووفود من مختلف الدول الأوروبية.
وشملت أعمال المؤتمر حضور شهادات إيرانية من داخل #إيران وكذلك عروض وأناشيد.
كما شارك آلاف من أعضاء #مجاهدي_خلق الذين تم نقلهم حديثا من #مخيم_ليبرتي في #العراق إلى ألبانيا عبر الأقمار الصناعية من تيرانا، في فعاليات المؤتمر.