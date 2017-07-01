تركي الفيصل: إيران أكبر راعٍ للإرهاب في العالم

قال الأمير #تركي_الفيصل، رئيس مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية، في كلمته، اليوم السبت، بمؤتمر المعارضة الإيرانية المنعقد في باريس إن "الحكومة الإيرانية أكبر راعٍ للإرهاب" في العالم.

وأكد الفيصل ‏⁧أن "الخميني سعى إلى تصدير الثورات والانقلابات إلى المنطقة".

وشدد الفيصل على أن انتخابات إيران غير ديمقراطية وغير شرعية، لأن #خامنئي ككل المستبدين هو من يعين المرشحين، مؤكداً أن "سلوك #النظام_الإيراني لا يؤهله لأن يكون نظاما ديمقراطيا".

‏⁧وقال الأمير الفيصل إنه "يجب تقديم مسؤولي النظام الإيراني للجنائية الدولية".

كم دعت شخصيات مشاركة بمؤتمر #المعارضة_الإيرانية المنعقد في #باريس، إلى دعم نضال الشعب الإيراني من أجل التغيير وإسقاط #نظام_طهران.

يشار إلى أنه شارك بالمؤتمر وفود برلمانية من كل من #بريطانيا وإيطاليا ووفد كبير من #ألبانيا برئاسة رئيس الوزراء السابق، ووفد من قادة #المعارضة_السورية، وشخصيات من #الجزائر برئاسة سيد أحمد غزالي، ووفد من #البرلمان_المصري، ووفود برلمانية من فلسطين والأردن وتونس ووفود من مختلف الدول الأوروبية.

وشملت أعمال المؤتمر حضور شهادات إيرانية من داخل #إيران وكذلك عروض وأناشيد.

كما شارك آلاف من أعضاء #مجاهدي_خلق الذين تم نقلهم حديثا من #مخيم_ليبرتي في #العراق إلى ألبانيا عبر الأقمار الصناعية من تيرانا، في فعاليات المؤتمر.