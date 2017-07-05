جوزيف ليبرمان: الملك سلمان يقود العرب ضد إرهاب إيران

قال جوزيف ليبرمان، عضو #مجلس_الشيوخ_الأميركي السابق ورئيس منظمة "متحدون ضد إيران النووية"، في تصريحات خاصة لقناة "العربية" على هامش مؤتمر #المعارضة_الإيرانية في #باريس، إن #الملك_سلمان يقود العرب لمواجهة #إرهاب_إيران في المنطقة.

وقال ليبرمان: "لدينا إدارة جديدة مختلفة تماما عن الإدارة السابقة التي بذلت كل الجهود لمساعدة النظام الإيراني وتوطيد العلاقات مع إيران".

وأضاف: "الرئيس #ترمب قال بشكل محدد إن أكبر تهديد لأميركا والمنطقة هو النظام الإيراني".

وأكد رئيس مجلس إدارة منظمة "متحدون ضد إيران النووية"، أن الملك سلمان يقود العالم العربي لمواجهة التهديدات الإيرانية في المنطقة، ويركز على مواجهة الإرهاب الإيراني".

ورأى ليبرمان أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يعتقد بأن إيران تهديد أساسي للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. وشدد على أن الدعم العالمي للمعارضة الإيرانية أصبح أمرا مشجعا لنضال الشعب الإيراني في الداخل".