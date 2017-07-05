محكمة كندية تغرم إيران 1.7 مليار دولار لدعمها الإرهاب

أعلنت محكمة استئنافية كندية تأييد الحكم الصادر من محكمة أونتاريو ضد #إيران بدفع غرامة قدرها مليار و700 مليون دولار تعويضاً لضحايا الإرهاب ضد مواطنين أميركيين.

وجاء تأييد المحكمة الكندية بعد أيام من حكم أصدرته محكمة فدرالية أميركية في #مانهاتن بنيويورك قضى بمصادرة مركز تجاري مكون من ستة وثلاثين طابقا تعويضا لضحايا الاعتداءات الإرهابية.

وينص الحكم على أن تحصل عائلات أميركيين قتلوا في ثمانية تفجيرات أو عمليات خطف #رهائن اتهمت بها #طهران ووقعت بين عامي 1983 و2002 على تعويضات مالية، يتم اقتطاعها من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الحكومة الإيرانية في كندا.