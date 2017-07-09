إيران.. اعتقال مساعد آخر لأحمدي نجاد

أفاد موقع "سحام نيوز" المقرب من الحركة الإيرانية المعارضة، أن السلطات الأمنية اعتقلت #حميد_بقايي ، #مساعد_الرئيس_الإيراني السابق محمود #أحمدي_نجاد، من أمام منزله صباح الأحد.

ونقل الموقع، عن مقربين من بقايي أنه #اعتقل بناء على #مذكرة_توقيف من مدعي عام محكمة الإعلام.

ويأتي #اعتقال بقايي بعدما اعتقلت السلطات الشهر الماضي، عبدالرضا داوري، المستشار الإعلامي للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، بسبب تعليقات كتبها متابعون مجهولون على مواضيع له عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، حيث تم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات.

وازدادت الضغوط ضد أحمدي نجاد ومقربيه منذ أن خالف توصية المرشد الأعلى علي خامنئي بعدم الترشح لانتخابات الرئاسة الشهر الماضي، لمنع حدوث حالة "استقطاب" في البلاد، ما أدى لرفض مجلس صيانة الدستور الخاضع لهيمنة خامنئي، ترشيح الرئيس السابق ومعاونه بحجة "عدم أهليتهما لخوض الانتخابات الرئاسية".

وكان بقايي قد اعتقل لمدة 7 أشهر في يونيو 2015، بتهم فساد وتورطه بملفات #الاختلاس الكبرى التي حدثت في عهد الحكومة السابقة.

وجاء اعتقاله عقب إصدار حكم بالسجن خمس سنوات على محمد رضا رحيمي، النائب الأول للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، بتهم فساد بقيمة 70 مليارا، حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات و91 يوماً، واسترجاع مبلغ 5 مليارات و700 مليون تومان (مليونا دولار)، ودفع غرامة مقدارها مليار تومان.