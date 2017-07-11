الشورى الإيراني يعرقل عقداً بالمليارات مع "توتال"

يبحث مجلس الشورى الإيراني مشروعا لتعليق عقد وقعته طهران مع مجموعة "توتال" الفرنسية بقيمة 4,8 مليار دولار لتطوير حقل كبير للغاز في إيران، لتكون بذلك أول شركة غربية تعود إلى هذا البلد، عقب رفع العقوبات الاقتصادية الدولية.

ونقلت وكالة "فارس" عن النائب حسين علي حاجي دليكاني عن إعداد مشروع مستعجل جدا في البرلمان لتعليق عقد توتال بشكل مؤقت.

وقال دليكاني إنه "من أجل دراسة الأضرار التي سيتسبب بها هذا العقد (توتال) وغياب الدراسة المعمقة اللازمة، وكذلك الأضرار التي ستلحق بمصالح الشعب الإيراني جراء العقد والخروج بدراسة شاملة للعقد تم إعداد المشروع المستعجل جدا ضمن مادة واحدة".

وتابع أن هذا المشروع يلزم الحكومة بتعليق العقد مع الكونسرتيوم المؤلف من شركة #توتال وشركة النفط الوطنية الصينية وشركة بتروبارس الإيرانية وصولا إلى إجراء #دراسة معمقة أكثر".

وبحسب دليكاني فقد جاء في إحدى الملاحظات أن جميع العقود التي من المقرر أن تنظم في إطار قواعد IPC من أجل إجراء دراسات معمقة عليها ستتوقف حاليا بهدف تنفيذ الآليات التي تنص عليها قوانين ومقررات البلاد، بما فيها البند 13 من قرارات الحكومة العام الماضي حول وثيقة السرية في العقود النفطية.

وكان متحدث باسم توتال، أكد لوكالة "رويترز" أن #الشركة ستوقع عقداً لإنتاج الغاز للسوق الإيرانية اعتباراً من عام 2021، مضيفاً أن العقد الذي تبلغ مدته 20 عاماً سيكون الأول وفقاً لنظام العقود الإيرانية الجديد.

وتحوز توتال على 50.1% في مشروع #بارس الجنوبي، بينما تملك سي.إن.بي.سي الصينية المملوكة للدولة 30%، وبتروبارس الإيرانية 19.9%.