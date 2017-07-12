أحمدي نجاد لخامنئي: اعتقال بقائي "ظلم كبير"

اشتكى الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، في رسالة مفتوحة إلى المرشد الأعلى علي #خامنئي، من اعتقال مساعده السابق، حميد بقائي، معتبراً الأمر بأنه "ظلم كبير".

وانتقد أحمدي نجاد في رسالته التي نشرت، الثلاثاء، على موقعه الرسمي، أداء السلطة القضائية قائلاً إن "صمت #القضاء على اعتقال بقائي والتشهير به في وسائل الإعلام أمر مثير للقلق".

ودعا الرئيس الإيراني السابق، المرشد خامنئي للتدخل لإطلاق سراح بقائي فوراً، واصفاً #بقائي بأنه أخوه وقدم خدمات للشعب الإيراني خلال مسؤولياته السابقة، حسب تعبيره.

وكانت السلطات الأمنية اعتقلت حميد بقائي، مساعد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي #نجاد، من أمام منزله، الأحد، بناء على مذكرة توقيف من مدعي عام محاكم طهران.

وكان بقائي قد اعتقل لمدة 7 أشهر في يونيو 2015، بتهم فساد وتورطه بملفات الاختلاس الكبرى التي حدثت في عهد الحكومة السابق، قبل أن يطلق سراحه بكفالة مالية.

وازدادت الضغوط ضد أحمدي نجاد ومقربيه منذ أن خالف توصية المرشد الأعلى علي خامنئي بعدم الترشح لانتخابات الرئاسة الشهر الماضي، لمنع حدوث حالة "استقطاب" في البلاد، ما أدى لرفض مجلس صيانة الدستور الخاضع لهيمنة خامنئي، ترشيح الرئيس السابق ومعاونه، بحجة "عدم أهليتهما لخوض الانتخابات الرئاسية".

ويأتي اعتقال بقائي بعد ما اعتقلت السلطات الشهر الماضي، عبدالرضا داوري، المستشار الإعلامي للرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، بسبب تعليقات كتبها متابعون مجهولون على مواضيع له عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، حيث تم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات.