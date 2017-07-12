روحاني: أنفقنا عسكرياً بالعراق وسوريا رغم العقوبات

أكد الرئيس الإيراني حسن #روحاني أن بلاده أنفقت مالياً وعسكرياً لتدخلاتها في العراق وسوريا وذلك بالرغم من أنها كانت تعاني من وطأة العقوبات الدولية التي فرضت عليها بسبب برنامجها النووي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد شدد روحاني في كلمة له في مهرجان بطهران، أمس الثلاثاء، على أن إيران لم تضح بالجنود التي أرسلتهم للعراق وسوريا فحسب، بل أنفقت المال والسلاح أيضاً".

وبرر روحاني هذا الإنفاق بحجة "مكافحة #الإرهاب" الذي خلفه تنظيم "داعش" في هذين البلدين، لكن المسؤولين الإيرانيين أقروا دوماً بأن التدخل الإيراني في سوريا والعراق كان بهدف توسيع نفوذ نظام ولاية الفقيه وقد سبق ظهور التنظيم المتطرف في كلا البلدين بسنوات.

ويؤكد مسؤولون بالإدارة الأميركية الحالية أن سياسات الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ساهمت بتقوية نفوذ إيران وقوات #الحرس_الثوري في سوريا والعراق واليمن وغيرها من بلدان الشرق الأوسط وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وكانت إيران قد أعلنت مطلع الشهر الحالي، عن تخصيص موازنة ضخمة لزيادة الإنفاق على تدخلاتها العسكرية وبرنامجها الصاروخي المثير للجدل ولفيلق القدس، جناح العمليات الخارجية للحرس الثوري والمصنف على قائمة الإرهاب الدولية منذ عام 2007، وقدرت بحوالي 620 مليون دولار تقريباً.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قام برفع ميزانية الحرس الثوري بنسبة 24% قياساً بحصة الحرس الثوري في الموازنة الإيرانية العامة للعام الماضي، كما أعلن مساندته لنفوذ الحرس الثوري في دول المنطقة وتطوير البرنامج الصاروخي، ما يعكس تناغمه مع سياسات الحرس الثوري والمتشددين حيال توسع طهران وتدخلاتها في المنطقة.