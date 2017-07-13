28 ألف إيراني ممنوعون من السفر خلال عام

كشف المدعي العام في #إيران، محمد جعفر منتظري، أن القضاء في بلاده، أصدر 27 ألفاً و820 قراراً بمنع "المطلوبين" من السفر خارج الحدود، خلال العام الإيراني الماضي.

كما أصدرت المحاكم الإيرانية 9 آلاف و173 قرار "منع التعامل"، ويعني حظر التعامل تجاريا مع أفراد. حسب ما جاء في الوكالات الإيرانية.

ولم يذكر المدعي العام الإيراني تفاصيل الأسباب وراء إصدار هذا الكم الكبير من أحكام منع السفر، لكنه أشار إلى أن أغلب الذين شملهم المنع، هم من المديونين للمصارف الإيرانية.

وقال منتظري إن #المصرف_المركزي عادة ما يتقدم بأسماء المديونين للمصارف وأصحاب القروض المتعثرة، إلى المدعي العام الذي يتقدم بدوره بطلب منع خروجهم من البلاد للسلطة القضائية الإيرانية.

وتعاني المصارف الإيرانية من ظاهرة عدم سداد الديون الممنوحة، لاسيما القروض الكبيرة التي تمنحها المصارف لأصحاب النفوذ والمقربين للأمن والحرس الثوري، بسبب الاقتصاد الريعي الحاكم في البلاد.

وكانت مصارف ومؤسسات مالية إيرانية، تأسست بدعم وترخیص حكومیین، قد أعلنت إفلاسها، حيث أدت إلى مظاهرات واشتباكات مع الشرطة أمام أبواب المصارف المغلقة.

وكانت الشرطة الإيرانية قد هاجمت، بداية شهر يوليو الجاري، العشرات من المطالبين باسترجاع أموالهم بعد تجمعهم أمام مؤسسة "ثامن" المالية في العاصمة #طهران، حيث تشير الأخبار إلى إفلاس المؤسسة المنتشرة في جميع المدن الإيرانية، كمثيلتها "كاسبين".