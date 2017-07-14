مقتل قيادي بالباسيج الإيراني في سوريا

أفادت وكالات إيرانية بمقتل #بهرام_مهرداد ، الضابط في #الحرس_الثوري والقيادي بميليشيات #الباسيج التابعة للحرس الثوري، في معارك بسوريا.

وبحسب وكالة "دفاع برس"، التابعة لقيادة الأركان الإيرانية، فقد كان بهرام مهرداد، يشغل منصب قائد الشعبة " 257 " لميليشيات الباسيج في طهران. وقبل ذلك شغل مهرداد منصب قائد الشعبة 259 للباسيج في طهران أيضا.

ولم تكشف الوكالات الإيرانية عن تفاصيل وموقع وتوقيت مصرع الضابط مهرداد واكتفت بالقول إنه قتل "دفاعا عن مقامات أهل البيت" في سوريا، كما تزعم الرواية الرسمية الإيرانية دوماً، لتبرير التدخل العسكري في سوريا.

ويأتي خبر مصرع هذا القيادي في ميليشيات الباسيج، بعد يوم واحد من الإعلان عن مقتل الملازم مهدي جودي ثاني، من اللواء 377 المدفعي التابع للقوة البرية في الجيش الإيراني، الذي لقي حتفه خلال اشتباكات بمحافظة حلب، وهو ثامن ضابط من الجيش الإيراني يقتل إلى جانب الآلاف من عناصر الحرس الثوري الذين تم إرسالهم إلى سوريا منذ عام 2012 لدعم نظام بشار الأسد.

يذكر أن رئيس مؤسسة "الشهداء" في إيران، محمد علي شهيدي، كان قد أعلن في مارس الماضي، عن مقتل حوالي 2100 عنصر من قوات إيران وميليشياتها في سوريا منذ بداية تدخل إيران إلى جانب نظام الأسد لقمع الثورة السورية، إلّا أن الأسماء التي تنشرها وسائل إعلام إيرانية رسمية بين الفينة والأخرى عن هؤلاء القتلى، تشير إلى أرقام مضاعفة.