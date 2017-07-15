البنتاغون: فيلق القدس الإيراني أهم عوامل عدم الاستقرار

صرح قائد القيادة #المركزية_الأميركية، الجنرال جوزيف فوتيل، أن #الحكومة_الإيرانية وأفعالها لاسيما نشاطات #فيلق_القدس التابع للحرس الثوري، تمثل أهم العوامل لعدم الاستقرار طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط.

وقال فوتيل في حديث مع صحيفة "تامبا باي تايمز" الأميركية: "أعتقد أن النفوذ الإيراني في المنطقة جدير بالاهتمام، كما قلت أنا وآخرون سابقا، إن #إيران قد تكون هي السبب الأكبر في #زعزعة_استقرار في #المنطقة".

وأضاف قائد القيادة المركزية الأميركية: "يجب الفصل بين الحكومة في #طهران والشعب الإيراني، أنا أرغب أن أقوم بالتمييز بينهما. الشعب الإيراني غني في الثقافة، ولديه مكانة في المنطقة". وتابع فوتل بالقول: "أما الحكومة الإيرانية وأفعالها، خصوصا نشاطات فيلق القدس تحت قيادة قاسم سليماني، هي أهم العوامل في زعزعة الاستقرار طويل الأمد في المنطقة".

وازدادت وتيرة تصريحات السلطات الأميركية تجاه نشاطات إيران المثيرة للجدل في المنطقة والعالم، حيث يؤكد بعض المسؤولين في #البيت_الأبيض منذ وصول #ترمب للسلطة، على مواجهة النظام وحتى سقوطه وليس ترويضه كما كان يقوم به الرئيس السابق باراك أوباما.

يذكر أن القيادة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تتهم الإدارة السابقة بزعامة أوباما بأنها لم تواجه بحزم نشاطات إيران ودورها التخريبي في المنطقة لاسيما في سوريا واليمن.

وكان وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس في حديث يوم الثلاثاء الماضي، قال إن تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران يجب أن يسبقها تغيير النظام في طهران.