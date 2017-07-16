إيران.. القضاء يوقف شقيق الرئيس روحاني

أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إيجائي، الأحد أن شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني ومستشاره الخاص أوقف بتهمة ارتكاب جنح "مالية".

وقال محسني إيجائي في مؤتمر صحافي إن حسين فريدون "استجوب مراراً إضافة إلى أشخاص مرتبطين به. تم تحديد كفالة ولكن بما أنه لم يدفعها تم نقله إلى السجن".

وأوضح أن التهم الموجهة إلى شقيق الرئيس تتصل بجنح "مالية".

ومنذ عامين، تتداول بعض وسائل الإعلام والشخصيات المحافظة في إيران اتهامات بالفساد المالي بحق شقيق الرئيس روحاني.

وفي ثالث مناظرة انتخابية، اتهم المرشح المتشدد في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، اتهم الرئيس روحاني بمنع اعتقال شقيقه رغم كل الأدلة التي طرحها القضاء و"تثبت تورطه بفساد مالي".