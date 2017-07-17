إيران تهدد باستهداف القوات الأميركية بالمنطقة

هدد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، باستهداف القواعد والقوات الأميركية المتواجدة في المنطقة إذا ما صنفت #الولايات_المتحدة الحرس الثوري على قائمة الإرهاب.

وأكد باقري في كلمة له خلال مهرجان للقوات البرية التابعة للحرس الثوري في مدينة مشهد، صباح الاثنين، أن "قيام الأميركيين بالمساواة بين حرس الثورة والمجموعات الإرهابية مع فرض عقوبات مشابهة، يعتبر مجازفة كبيرة لأميركا وقواعدها العسكرية وقواتها في المنطقة"، وفق ما قال.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلاً عن العلاقات الإعلامية لرئاسة أركان القوات المسلحة أن الجنرال باقري أشار في كلمته إلى أن "القدرات الصاروخية الإيرانية هي قدرات دفاعية وغير قابلة للتفاوض تحت أي شرط من الشروط"، حسب تعبيره.

وهاجم رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية التصريحات الأميركية حول فكرة "تغيير النظام" في طهران، وقلل من أهمية العقوبات الجديدة على #الحرس_الثوري.

كما حذر باقري المشرعين في الكونغرس الأميركي من عواقب فرص عقوبات جديدة على البرنامج الصاروخي الإيراني، المثير للجدل.

يذكر أن #الحكومة_الإيرانية أعلنت في أواخر حزيران/يونيو الماضي، عن تخصيص موازنة ضخمة لزيادة الإنفاق على برنامجها الصاروخي المثير للجدل ولفيلق القدس، جناح العمليات الخارجية للحرس الثوري والمصنف على قائمة الإرهاب الدولية منذ عام 2007، وقدرت بحوالي 620 مليون دولار تقريباً.

وأعلن مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) أن هذه الميزانية جاءت لمواجهة العقوبات الأميركية، وإجراءات الكونغرس التي تتجه نحو تصنيف الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية.