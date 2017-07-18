واشنطن: ميليشيات الحوثي تهاجم السعودية بأسلحة إيرانية

أعلنت #الولايات_المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على #إيران على خلفية برنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها العسكرية في الشرق الأوسط، وذلك بعد بضع ساعات من قرار إبقائها الاتفاق النووي الدولي مع #طهران. وأكدت واشنطن أن المتمردين الحوثيين يهاجمون السعودية بأسلحة إيرانية.

وقالت واشنطن إن إيران تستمر بتزويد #الحوثيين بأسلحة تهدد أمن الملاحة في #البحر_الأحمر. وأضافت أن إيران ترحل اللاجئين الأفغان الذين يرفضون القتال في #سوريا.

وفرضت #الخارجية_الأميركية عقوبات على 18 شخصاً وكياناً مرتبطين ببرنامج #الصواريخ_الباليستية والحرس الثوري الإيراني.

وأفادت وزارة الخارجية بأن "الولايات المتحدة لا تزال قلقة للغاية بشأن أنشطة إيران الخبيثة في أنحاء الشرق الأوسط والتي تقوض الاستقرار الإقليمي والأمن والازدهار" في المنطقة.

كان مسؤولون في #البيت_الأبيض أعلنوا مساء الاثنين أن #واشنطن تعد عقوبات إضافية على طهران مع الحفاظ على الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، الذي وقع في 14 تموز/يوليو 2015.