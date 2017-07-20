إيران.. ازدياد ظاهرة طعن رجال الدين بالسكاكين

حذر المتحدّث باسم جمعية "رجال الدين" في #إيران، غلام رضا مصباحي مقدم، من ازدياد ظاهرة طعن رجال الدين بالسكاكين في الشوارع من قبل مواطنين مستائين منهم.

ووفقاً لوكالة أنباء "ايلنا" العمالية الإيرانية، فقد عقدت جمعية رجال الدين اجتماعاً لدراسة الأخبار السياسية والاجتماعية التي تحدث في البلاد، وسلطت الضوء على اعتداء على رجل دين في مترو أنفاق شهر ري، جنوب #طهران.

وعبر المتحدث باسم جمعية "رجال الدين" في إيران، عن قلقه من استمرار هكذا أحداث، وأضاف أن حادثاً مماثلاً وقع في موقع آخر بخصوص رجل دين آخر ولا يمكن استمرار تحمل هذا الوضع"، على حد قوله.

وكان شاب هاجم رجل دين ووجه له عدة #طعنات بالسكين في إحدى محطات مترو طهران، الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة التي أطلقت النار على المهاجم وأردته قتيلاً.

وفي حادثة مشابهة شمال شرق البلاد، أوضح قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة خراسان الرضوية، أن "مساء يوم الأحد الماضي اعتدى 8 أشخاص على رجل دين في شارع رازي بمدينة نيشابور وأصابوه بجروح بالسكاكين".

وذكر أن رجل الدين يبلغ من العمر 36 عاماً ويدعى أحمد نصر آبادي، وهو إمام جمعة قرية معتمدية التابعة لقضاء فيروزه".

من جهته، دعا المتحدّث باسم جمعية "رجال الدين" في إيران، غلام رضا مصباحي مقدم، الجهات الحكومية إلى مواجهة جادة لمنع ازدياد حالات الهجوم على رجال الدين الذين يهيمنون على السلطة في إيران، قائلاً إن "هذه الظاهرة يجب أن تقتلع من جذورها".