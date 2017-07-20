روسیا تبیع مئات الدبابات من نوع T-90 لإيران

صرح مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري، فلاديمير كوزين، الخميس، أن #موسكو و #طهران وقعتا على صفقة تقوم بموجبها #روسيا ببيع مئات الدبابات من نوع T-90 إلى #إيران.

وقال كوزين لصحيفة ايزفيستيا: "لا يمكنني الإعلان عن العدد الدقيق للدبابات التي قمنا ببيعها لإيران، لكن يمكن التأكيد على أنها كثيرة جداً".

وكشف مركز الدراسات الاستراتيجية والتكنولوجيا الروسية أن قيمة الصفقة العسكرية تصل إلى أكثر من مليار دولار أميركي، وأن عددها يقدر بالمئات.

وأثبتت دبابات T-90، التي اهتمت إيران بشرائها من روسيا، جدارتها في معارك #سوريا من دون الكشف عن الجهة التي استخدمت هذا النوع من الدبابات ضد المعارضة السورية، وفق المركز.

كما أفاد الموقع الإعلامي الأميركي "واشنطن فري بيكون" أن التبادل العسكري بين إيران وروسيا قد ازداد كثيراً خلال العام الحالي، لافتاً إلى أن "العقود العسكرية التي تم التوقيع عليها بين روسيا وإيران منذ الاتفاق النووي بين طهران والدول الست الكبرى، قد تضاعفت بشكل غير مسبوق".

يشار إلى أنه من بين تلك العقود الصفقة المثيرة للجدل لصواريخ المضادة للطائرات (S-300) التي تسلمتها طهران بعد الاتفاق النووي وكشفت عنها في مناورات للحرس الثوري في بداية آذار/مارس الماضي.

وقال المحلل الإيراني، بهنام طالب لو، من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، إن "روسيا تعتبر إيران والنظام الحاكم في طهران خط الدفاع الأول ضد النفوذ والقوة الأميركية في الشرق الأوسط".