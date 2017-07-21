مقتل ضابط إيراني باشتباكات مع مجموعة كردية

قتل ضابط بالحرس الثوري الإيراني خلال اشتباكات وقعت مع مجموعة كردية معارضة، شمال غربي #إيران.

وأعلن #الحرس_الثوري في بيان أن الاشتباك المسلح وقع الليلة الماضية في المنطقة الحدودية شمال غربي إيران، حيث قتل الرائد بالحرس الثوري ياسين قنبري، بحسب وكالة " فارس".

وأفاد بيان مقر عمليات "حمزة" التابع للقوة البرية للحرس الثوري أنه قتل في هذا الاشتباك 3 عناصر من المجموعة الكردية وأصاب 4 آخرين، كما اعتقل عنصراً آخر، فيما تمكن باقي أفراد المجموعة من الفرار إلى خارج الحدود.

من جهتها، أفادت مواقع كردية أن الاشتباك وقع بين مجموعة من حزب "بيجاك" الكردي الإيراني، والحرس الثوري مساء الخميس، بمنطقة زيوية التابعة لمدينة أرومية، شمال غربي إيران.

ووفقاً لموقع "روجي كورد"، فقد أصيب 4 من عناصر الحرس الثوري بجروح بالإضافة إلى مقتل الضابط.

وقال الموقع إن الحرس الثوري يتجه نحو تشديد التوتر والتصعيد في المناطق الكردية الحدودية مع اقتراب موعد الاستفتاء حول الاستقلال في إقليم كردستان العراق.

ويتواجد مسلحو حزب "بيجاك" الذي يعتبر أيديولوجيا وتنظيميا امتداداً لحزب العمال الكردستاني "ب ك ك" في تركيا، على المثلث الحدودي بين إيران والعراق وفي داخل إقليم #كردستان العراق إلى جانب الفصائل الكردية الأخرى كالحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (حدكا) وحزب "كومله" والتي تنفذ بين الفينة والأخرى عمليات ضد الحرس الثوري والقوات الإيرانية عبر الحدود.