إيران تستفزّ أميركا وتدشن خطاً جديداً لتصنيع الصواريخ

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، في خطوة استفزازية جديدة تخطوها #طهران في مسارها التصعيدي المعتاد، عن خط إنتاج جديد لصنع الصواريخ الهجومية.

وتحدث وزير الدفاع الإيراني، حسين دهقان، أثناء حفل تدشين الخط الجديد، عن قدرات صاروخ "صياد ثلاثة" الذي يمكنه أن يصل لارتفاع يبلغ 27 كيلومتراً ويبلغ مداه 120 كيلومتراً.

كما أشار دهقان إلى أن الصاروخ يمكنه استهداف مقاتلات وطائرات بدون طيار وصواريخ كروز وطائرات هليكوبتر.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع فقط على فرض #الولايات_المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة على #إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية.

وتشير العقوبات، بحسب المراقبين، إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، تسعى لممارسة مزيد من الضغط على إيران مع الحفاظ على #الاتفاق_النووي، الذي وقع بين طهران وست قوى عالمية للحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.

بدورها، أوضحت الإدارة الأميركية أخيراً أن العقوبات الجديدة تستهدف 18 كياناً وفرداً لتورطهم في تمويل الميليشيات أو نشاط إجرامي في دول أخرى وعلى علاقة ببرنامج طهران الصاروخي.