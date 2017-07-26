عائلات محتجزين بإيران: أطلقوا سراحهم قبل فوات الأوان

طالبت أسر أربعة محتجزين أميركيين في إيران الحكومة في طهران بالإفراج عن أقاربهم قبل فوات الأوان، مؤكدين أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى من وراء الاستمرار في احتجاز المواطنين الأميركيين الأربعة إلى كسب امتيازات سياسية ومالية من الولايات المتحدة.

وقالت رئيسة اللجنة الفرعية حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إيلينا روس ليتينن، إن "إيران تستمر باحتجاز الأميركيين لديها كرهائن".

وأكد النائب تيودور دويتش في مجلس النواب الأميركي الذي حضر جلسة شهادات أسر المحتجزين في إيران، أن عائلة نمازي وهو أحد المعتقلين في إيران، لا تزال تجهل أسباب سجنه.

وتحتجز طهران أربعة أميركيين منذ سنوات، اثنان منهم من أصول إيرانية - وهما باقر نمازي وابنه سيامك - علاوة على اللبناني -الأميركي نزار زاكا والضابط المتقاعد روبرت ليفينسون.

وقال بابك نمازي، ابن باقر وشقيق سيامك نمازي، المحتجزين في إيران في حديث لقناة "سي بي أس" الأميركية، إن طلب عائلته الوحيد هو الإفراج عن والده وشقيقه قبل فوات الأوان، حيث أكد أن المحتجرين لا سيما أباه يعانيان من أمراض.

وتقول القناة الأميركية إن السلطات الأميركية قلقة بشأن صحة وسلامة باقر نمازي، وإن ابنه سيامك تعرض إلى سوء المعاملة والتعذيب في السجون الإيرانية.

من جانبه، قال دوغلاس ليفينسون، ابن روبرت ليفينسون، إن والده اختفى منذ 10 سنوات في جزيرة كيش الإيرانية، وإن قناة "برس تي في" التابعة للحكومة الإيرانية اعترف باعتقاله على يد القوات الأمنية هناك.

وبينما تؤكد السلطات الأميركية أن باقري ونمازي الأميركيين من أصول إيرانية، محتجزان في سجن إفيين سيئ الصيت، يقول محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران إنهما تحت الإقامة الجبرية في منزل بطهران.

ووصف بابك نمازي تصريحات ظريف حول أقاربه بالمؤلمة قائلاً: "دهشت عندما سمعت كلام ظريف، اليوم زار أحد أقاربنا والدي وشقيقي في سجن إفيين، بينما يقول ظريف إنهما تحت إقامة جبرية في منزل بطهران".

وقال عمر زاكا ابن الموقوف نزار زاكا أحد المحتجزين الأميركيين في إيران، خلال شهادته باللجنة الفرعية في مجلس النواب: "ذهب والدي بدعوة رسمية من إيران، انظروا كيف يعاملون ضيوفهم".