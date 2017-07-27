تأجير شركة إيرانية إلى ثلاثة رعاة غنم بعد إفلاسها

كثيرة هي #الشركات_الإيرانية التي أعلنت #إفلاسها بسبب #الحصار_الدولي أو سوء الإدارة الحكومية و #الفساد المستشري في البلاد، لكن أن يتم #إيجار #شركة كان يعمل فيها آلاف العمال إلى #رعاة_غنم بعد إفلاسها، فهذا ما يدعو للدهشة.

شركة #بارسيلون لصناعة الألياف بمدينة خرم آباد مركز إقليم لرستان وسط إيران، قامت بتسريح جميع عمالها الألفين بعد أزمتها التي امتدت لأعوام وأدت إلى إفلاسها كاملا خلال الأشهر الماضية، ولم تسترجع منهم للعمل مجددا سوى عدد قليل لأسباب غير اقتصادية، تاركة المئات يتظاهرون أمام المباني الحكومية احتجاجا، حيث لم يستلموا رواتبهم منذ شهور.

وقام مسؤولو الشركة باستئجار بعض صالات بارسيلون وساحاتها، لثلاثة رعاة غنم من أجل الاستفادة منها كمرعى للأغنام، حيث بات ينمو فيها العشب بعد أن تم تعطيلها لمدة أشهر.

وكان أكثر من ألفي عامل في شركة بارسيلون يعملون في إنتاج الألياف الكربونية، قبل الخصخصة الحكومية الإجبارية التي أدت إلى هلاكها، حيث تم تعطيل خطوط الإنتاج وتسريحهم جميعا دون تسليم رواتبهم الزهيدة.

وتجمع مئات عمال الشركة أمام مبنى المحافظة عدة مرات، رافعين شعارات تشير إلى أنهم لم يستلموا رواتبهم التي وصلت إلى 41 شهرا، كما طالبوا باسترجاعهم للعمل من جديد حيث يقولون إنهم قضوا أعواما طويلة في الشركة دون الحصول على مكافأة أو رواتب تعاقدية.

ونشرت وكالة "تسنيم" المقربة للأمن الإيراني وكأنها ترد على احتجاجات العمال في #إقليم_لرستان، أن ساحة شركة بارسيلون تم استئجارها بمبلغ 100 مليون تومان أي حوالي (26 ألف دولار) سنويا، لثلاثة من رعاة الغنم من أجل دفع الرواتب المؤجلة للعمال المسرحين.