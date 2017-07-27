لاريجاني: إيران بالمرتبة الأخيرة في مجال حرية الاقتصاد

حذر رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، علي #لاريجاني، من تضاعف معدلات #البطالة و #التضخم وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

وفي كلمة له لدى افتتاحه جلسة البرلمان، الثلاثاء، قال لاريجاني إن #الوضع_الاقتصادي في البلاد غير جيد عموما، وإننا نواجه تحديا أساسيا في هذا المجال".

ووفقا لوكالة "إيسنا"، فقد كشف رئيس مجلس الشورى الإيراني، أن #إيران تحتل من بين 22 دولة من دول المنطقة المرتبة الـ 22 أي الأخيرة في مجال #حرية_الاقتصاد، كما تحتل المرتبة الـ 174 عالميا، أما فيما يتعلق بنسبة البطالة فتحتل من بين دول المنطقة المرتبة الـ 9 من أصل 10 دول، وعالميا المرتبة 90.

وحول نسبة التضخم، قال لاريجاني إن إيران تحتل من بين دول المنطقة المرتبة الـ 19 من أصل 24 دولة، كما تحتل المرتبة الـ 158 من أصل 189 دولة في العالم.

وأكد رئيس البرلمان الإيراني أن الوضع الاقتصادي في البلاد يحتاج إلى عملية تحول، حيث إن تقديم الخدمات العامة للمواطنين يتم بتكاليف عالية جدا".

وأبدى لاريجاني مخاوفه من العقوبات الأميركية الجديدة، قائلا يجب أن نرصد بدقة تعامل الأميركيين، وأن نتخذ قرارات لازمة في اللجان المعنية لمواجهة العقوبات"، على حد تعبيره.