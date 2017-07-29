حادث جديد بين سفن أميركية وزوارق إيرانية بالخليج

وقع حادث جديد بين #سفن_أميركية و #زوارق_إيرانية في #الخليج بعد حادثة مماثلة، الثلاثاء الماضي، وفق ما أعلن #الحرس_الثوري الإيراني في بيان نشر على موقعه الرسمي.

وجاء في البيان أن الحادث وقع بعد ظهر أمس الجمعة بين #حاملة_الطائرات "نيميتز" والسفن المرافقة لها من جانب، وزوارق إيرانية مجهزة بصواريخ من جهة أخرى.

وفي 25 يوليو الجاري، أطلقت سفينة تابعة للبحرية الأميركية طلقات تحذيرية تجاه زورق إيراني قرب شمالي منطقة الخليج بعد أن اقترب الزورق إلى نحو 137 مترا من السفينة، بحسب ما قاله مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي قوله، إن السفينة "يو إس إس ثاندربولت" أطلقت طلقات تحذيرية على زورق إيراني كان يسير بسرعة عالية، بعد تجاهله نداءات الراديو وصافرة السفينة.

وقد توقف الزورق الإيراني عقب إطلاق الطلقات التحذيرية، ثم واصلت السفينة الأميركية السير بعد ذلك.

وكانت السفينة الأميركية بصحبة عدد من زوارق الحراسة الأميركية.

وأضاف المسؤول الأميركي أن الزورق الإيراني فيما يبدو تابع للحرس الثوري الإيراني.