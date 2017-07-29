مكتب خامنئي: المرشد يتدخل باختيار ثلاثة وزراء فقط

نفى مكتب المرشد الأعلى الإيراني، علي #خامنئي، الأنباء التي تحدثت عن عرض #الرئيس_الإيراني كافة أسماء #التشكيلة_الوزارية على خامنئي لكسب موافقته، وأكد في بيان أن #المرشد يتدخل فقط باختيار ثلاثة وزراء للوزارات السيادية.

ولفت البيان إلى أنه وحسب المعمول به في جميع الحكومات الإيرانية، فإنه يتم التنسيق مع المرشد في اختيار وزراء الدفاع والخارجية والأمن، وذلك استنادا إلى ما ينص عليه الدستور الإيراني فيما خص دور مرشد الثورة في قضايا السياسة الخارجية، والدفاعية والأمنية للبلاد، وفقا لما ورد في نص البيان.

وكشف مكتب خامنئي، أمس الجمعة، أن إعلان تشكيل حكومة الرئيس روحاني الجديدة سيتم خلال 10 أيام. وتابع أنه "في هذه الأثناء تنشر وسائل إعلام خارجية أخبارا تدّعي فيها أن المرشد الأعلى سيُبدي رأيه في أعضاء الحكومة الذين سيختارهم رئيس الجمهورية".

وذكر البيان أن هذه الأخبار مجرد "شائعات"، ونوّه بأن المهم هو إيضاح نظرة المرشد فيما يخص الحكومات والمسؤولين عن النظر في شؤون الشعب في السلطة التنفيذية، حسب ما جاء في نص البيان.

وكانت تيارات إصلاحية ونواب مستقلون وجهوا انتقادات حادة للرئيس الإيراني حسن روحاني بسبب مشاوراته مع المرشد الأعلى علي خامنئي وقادة الحرس الثوري، حول التشكيلة الوزارية رغم فوزه الكاسح في الانتخابات على خصومه.

كما اعتبروا مشروعه لتشكيل حكومة "غير حزبية" تضم متشددين من التيار الأصولي، بأنه تخلٍّ عن وعوده الانتخابية ورضوخ لضغوط خامنئي والمتشددين.