اتهامات لأحمدي نجاد بإساءة استخدام أموال حكومية

قال مدعي ديوان المحاسبات، فياض شجاعي، في مقابلة مع صحيفة إن الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي #نجاد يواجه اتهامات بإساءة استخدام أموال حكومية تقدر بمليارات الدولارات حين كان في منصبه.

وأضاف في مقابلته مع صحيفة اعتماد أن في إحدى #القضايا التي ترجع إلى ولاية أحمدي نجاد الثانية بين 2009 و2013 وصلت الأموال التي أسيء استخدامها إلى أكثر من ملياري دولار.

وقال شجاعي إنه تم إعلان التهم على #البرلمان. ويعمل ديوان المحاسبات تحت إشراف #البرلمان_الإيراني.

ولم يتضح بعد ما إذا كان أحمدي نجاد سيحاكم رسمياً ويواجه أحكاماً قضائية أم يتعين على البرلمان الإيراني الآن اتخاذ إجراء بناء على ما توصل إليه #ديوان_المحاسبات.