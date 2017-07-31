قطر تشارك في حفل تنصيب روحاني بوفد رفيع المستوى

أعلن رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أن بلاده ستشارك بوفد رفيع المستوى في حفل تنصيب الرئيس الإيراني، حسن #روحاني، المقرر إجراؤه السبت القادم بالعاصمة طهران.

وسلّم رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، في لقاء جمعه بالشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفه آل ثاني، دعوة بلاده لحضور #قطر في حفل تنصيب روحاني في البرلمان.

ورد المسؤول القطري بقبول الدعوة، مؤكداً أن بلاده ستشارك في حفل التنصيب بوفد رفيع المستوى، وفق ما جاء في الوكالات الإيرانية الاثنين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها، وفقاً لما جاء في وكالة إيران الرسمية إيرنا.

وقال موقع البرلمان الإيراني "خانه ملت" إن الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، شكر، خلال اللقاء، موقف طهران من الأزمة القطرية الجارية، مؤكداً أن الدوحة لن تنسى الموقف الإيراني.

في المقابل، أعلن بروجردي، الذي يزور الدوحة، دعم بلاده للنظام القطري في الأزمة الحالية أمام الدول العربية الـ4.

وكانت غرفة التجارة الإيرانية قد ذكرت، الأسبوع الماضي، أنها ستضاعف حجم صادراتها إلى قطر بمقدار عشر مرات، حيث ستصل قيمتها إلى مليار دولار سنوياً.