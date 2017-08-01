جدل بإيران حول زيارة سرية لمسؤول أوروبي رفيع

أثارت زيارة سرية لنائب رئيس المفوضية الأوروبية، أندروس أنسيب، إلى #طهران، جدلا حول مغزى هذه الزيارة التي تأتي قبيل حفل تنصيب حسن #روحاني لولاية رئاسية ثانية.

وأفادت وكالة "فارس" أن أنسيب دخل البلاد بصورة سرية في زيارة تستغرق أسبوعا كاملا، وذلك خلافا للأعراف والبروتوكولات الرسمية.

وكشفت الوكالة أن المسؤول الأوروبي واجه مشاكل لدى هبوطه في مطار طهران الدولي، الخميس الماضي، حيث أحدث ارتباكا لدى مسؤولي أمن المطار الذين أوقفوه لساعات قبل أن يأذنوا له بالدخول.

وأضافت أنه من المستغرب أن تجري زيارة من قبل مسؤول أوروبي بهذا المستوى دون تغطية إعلامية ولا إجراء مراسم استقبال رسمية من قبل وزارة #الخارجية_الإيرانية .

وأكد التقرير أن مسؤولي الخارجية الإيرانية أنفسهم ارتبكوا من هذه الزيارة المفاجئة لنائب رئيس #المفوضية#الأوروبية وهذا ما أدى إلى إبقائه في المطار لساعات قبل السماح له بدخول البلاد.

ويتولى أندروس أنسيب، مسؤولية مساعد المفوضية الأوروبية في شؤون سوق الديجيتال العالمية، إضافة إلى منصبه كمعاون للشؤون التنفيذية في #الاتحاد_الأوروبي، وقد تم تعيينه في العام 2017 كممثل أعلى للاتحاد الأوروبي في مجال "المجتمع والاقتصاد الديجيتالي".

هذا وتقول وكالة " فارس" الإيرانية إن زيارة أنسيب التي مازالت مستمرة أثارت العديد من التساؤلات حول دوافعها وتزامنها مع قرب أداء حسن روحاني اليمين الدستورية لولاية ثانية.

وذكرت الوكالة أن بعض الخبراء يرجحون أن تكون زيارة أنسيب ذات بعد اقتصادي، نظرا لمنصبه الحساس في الاتحاد الأوروبي، لكن تفاصيل لقاءاته بالمسؤولين لم تكشف بعد.