إيران: العقوبات الأميركية الجديدة انتهاك للاتفاق النووي

أعلنت #طهران، الخميس، أن العقوبات الأميركية الجديدة التي أقرها الكونغرس ضد إيران وروسيا وكوريا الشمالية ووقعها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، "انتهاك للاتفاق النووي".

وصرح نائب وزير الخارجية عباس #عراقجي للتلفزيون الرسمي "الاتفاق النووي (الموقع مع القوى العظمى في تموز/يوليو 2015) تعرض للانتهاك وسنرد على ذلك".

واعتبر عراقجي أن هدف واشنطن الرئيسي من إقرار تلك العقوبات على إيران هو تدمير الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن الأوربيين لن يسمحوا بذلك.

بالمقابل، رحبت #المقاومة_الإيرانية بالعقوبات الجديدة ضد النظام الإيراني و #الحرس_الثوري، وشددت على ضرورة تطبيقها فوراً.

ودعت المعارضة الإيرانية الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى فرض هذه العقوبات بدوره.