بعد موافقة خامنئي.. روحاني يبدأ ولايته الثانية رسمياً

بدأ الرئيس الإيراني حسن #روحاني، الخميس، رسمياً ولاية ثانية من أربع سنوات، بعد موافقة المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي عليها، وذلك في مراسم رسمية بثها التلفزيون الحكومي.

وصرح #خامنئي في رسالة تلاها رئيس مكتبه "أؤكد تصويت الشعب الإيراني وأعين.. حسن روحاني رئيساً للجمهورية".

وأشاد خامنئي بـ"المشاركة الحماسية" في الاقتراع الذي أجري في أيار/مايو.

وشدد خامنئي مجدداً على "اقتصاد المقاومة خصوصاً التوظيف والإنتاج الوطني"، لمواجهة المشاكل التي تعانيها البلاد، خصوصاً البطالة التي بلغت 12.6%من اليد العاملة.

وشارك كل المسؤولين السياسيين والعسكريين في البلاد في مراسم التنصيب، من بينهم الرئيس المحافظ السابق، محمود أحمدي نجاد.

من جهته، صرح روحاني "لقد سمعنا صوت الشعب وسنأخذ في الاعتبار آماله وثقته"، مشدداً على عزمه القضاء على "الفقر".

وأضاف روحاني "أقول مرة أخرى إنه ومع نهاية الانتخابات فإن زمن التوافق والتعاون بين الجميع قد بدأ... وأمد اليد إلى كل الساعين من أجل عظمة البلاد".

ومضى يقول "لن نقبل أبدا بالعزلة.. الاتفاق النووي دليل على النية الحسنة لإيران على الساحة الدولية".