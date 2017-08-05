إيران تدافع عن صواريخها "المستفزة"

انتقدت #إيران مواقف حكومات أوروبية من تجاربها الصاروخية الموصوفة بأنها "مستفزة"، وذلك خلال زيارة لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إلى طهران السبت.

التقت موغيريني بوزير الخارجية محمد جواد ظريف قبيل مراسم تنصيب الرئيس حسن روحاني.

وقال مكتب ظريف في بيان بعد الاجتماع إن تجارب إيران الصاروخية وإطلاقها القمر الاصطناعي في 27 تموز/يوليو "لا يتعارضان" مع قرارات الأمم المتحدة.

وانضمت #بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأسبوع الماضي إلى دعوة الولايات المتحدة المطالبة بتحرك لمجلس الأمن رداً على إطلاق القمر الاصطناعي، قائلة إن التكنولوجيا يمكن استخدامها في صواريخ بالستية وبأنها "تشكل تهديدا ومستفزة".

وقال ظريف في بيان "إنه المسار الخطأ".

وصدر قرار #الأمم_المتحدة رقم 2231 لترسيخ الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والدول الكبرى، ويطلب من إيران عدم إطلاق الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.