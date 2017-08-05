لماذا حيّت إسرائيل لاعبين من المنتخب الإيراني؟

كتبت الخارجية الإسرائيلية في صفحتها الناطقة بالفارسية على موقع "تويتر" تغريدة، ثمّنت فيها حضور لاعبي المنتخب الإيراني مسعود شجاعي و #إحسان_حاج_صفي، في مباراة كرة قدم جمعت بين فريق "بانيونيوس" اليوناني و"مكابي تل أبيب".

يأتي ذلك بعدما شارك اللاعبان مع فريقهما اليوناني #بانيونيوس، أمام الفريق الإسرائيلي في مباراة أقيمت الخميس الماضي ضمن تصفيات الدوري الأوروبي.

ولم يشارك #مسعود_شجاعي وإحسان حاج صافي في مباراة الذهاب التي أقيمت أمام "مكابي تل أبيب"، لكنهما عادا لتشكيلة فريق بانيونيوس في مباراة العودة في اليونان.

وكتبت الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية في "تويتر" الناطقة بالفارسية: "تحية للاعبين مسعود شجاعي وإحسان حاج صفي اللذين كسرا تابو اللعب أمام الفرق الإسرائيلية".

كما أشادت بعض المواقع الإسرائيلية بحضور لاعبي المنتخب الإيراني أمام فريق #مكابي_تل_أبيب.

بالمقابل، لمَّح مسؤول في وزارة الرياضة الإيرانية إلى إمكانية استبعاد الثنائي مسعود شجاعي وإحسان حاج صافي من #المنتخب_الإيراني الأول لكرة القدم.

ونقلت الوكالات الإيرانية تصريحات لمحمد جواد عباباف، المدير العام لوزارة الرياضة قوله: "هناك إمكانية كبيرة أن تتم معاقبة اللاعبين شجاعي وحاج صفي".