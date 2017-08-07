الحرس الثوري: أميركا تريد تطبيق نموذج ليبيا في إيران

قال قائد القوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني، العميد علي حاجي زادة، إن #أميركا تريد تطبيق النسخة الليبية في #إيران وذلك ردا على أنباء تحدثت عن توجه #الولايات_المتحدة للضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع العسكرية المشبوهة في إيران.

وبحسب وكالة "فارس" فقد قال حاجي زادة في تصريحات صحفية إن "الأميركيين ومن خلال حيل مثل العقوبات والضغوط والحرب النفسية يسعون لنزع أسلحتنا وهم بصدد تطبيق النسخة الليبية علينا لكننا نتصدى لهم ولن نسمح لهم بذلك".

وأضاف: "إننا في قوات #الحرس_الثوري بصفتها القوة العسكرية المتفوقة في المنطقة، ندعم الحكومة لتتمكن من الوقوف بوجه مطامع الأعداء خاصة #أميركا".

تفتيش المواقع

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" نقلت عن مصادر في الإدارة الأميركية أن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب يتجه نحو تشديد الرقابة والتفتيش على المواقع العسكرية والنووية الإيرانية التي يشتبه بأنها تنتهك بنود الاتفاق خاصة فيما يتعلق بمستوى التخصيب، وإجراء بحوث حول إمكانية إنتاج رؤوس نووية، وأجهزة الطرد المركزي، وذلك من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

بالمقابل، تهدد إيران بخفض رقابة الوكالة الذرية على منشآتها النووية والعودة لتخصيب اليورانيوم بنسب عالية، كردٍ على الإدارة الأميركية في حال راجعت الاتفاق النووي.

ملف إيران في البيت الأبيض

وكان الرئيس الأميركي قد أخرج ملف #الاتفاق_النووي من الخارجية الأميركية وكلف به فريقا مكونا من أعضاء في مكتب الأمن القومي ومستشارين في #البيت_الأبيض وذلك لمراجعة الاتفاق خلال 3 أشهر.

وسيقدم الفريق المكلف بعد انتهاء المهلة، تقريرا شاملا عن مدى التزام إيران وتفاصيل عن انتهاكاتها والنتائج التي ستترتب على ذلك.

وكان ترمب قد أعلن أن إدارته ستعمل على تعديل الاتفاق النووي مع إيران، بما يتناسب مع روح الاتفاق الذي يمنع طهران من إنتاج أسلحة نووية ويضع حدا لسياسة طهران التوسعية المزعزعة للاستقرار والمؤججة للحروب في المنطقة ودعمها للإرهاب.